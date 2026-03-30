Una donna si è fermata in auto sul ciglio della strada, in via Gonzaga a Reggiolo, per soccorrere un coniglio investito da un’altra vettura. Mentre si dedicava all’animale, la sua Tesla è stata centrata da un’altra auto che transitava nello stesso tratto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, senza che ci siano feriti o danni gravi alle persone coinvolte.

Reggio Emilia, 30 marzo 2026 – Si è fermata in auto sul ciglio della strada, in via Gonzaga a Reggiolo, per soccorrere un coniglio che, pochi istanti prima era stato investito da una vettura, riportando la frattura a una zampa. Ma il conducente di un altro veicolo, che arrivava dalla stessa direzione, ieri notte, non si è accorto dell’auto in sosta, finendo per schiantarsi contro il veicolo, una Tesla, rimasta gravemente danneggiata. La donna si è accorta dell’arrivo dell’altra vettura, si è pure sbracciata per farsi notare dal conducente. Ma è stato tutto inutile. Per fortuna è riuscita a scansarsi in tempo, evitando di essere travolta in pieno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si ferma a soccorrere un coniglio e la sua Tesla viene centrata da un’altra auto

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