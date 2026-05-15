Auto si ribalta dopo lo scontro con un altro mezzo all’incrocio tra via Raffaello e via da Vinci | ferito il conducente

Giovedì 14 maggio, intorno alle 19, un incidente tra un’auto e un altro veicolo si è verificato all’incrocio tra via Raffaello e via da Vinci. Un giovane alla guida di una Panda è rimasto ferito dopo aver perso il controllo e ribaltato il veicolo. La collisione è avvenuta con una donna a bordo di una Mercedes. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il conducente è stato portato in ospedale. Non ci sono dettagli sulle condizioni di salute attuali del ferito.

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È finito in ospedale un giovane che, intorno alle 19 di giovedì 14 maggio, si è ribaltato con la Panda di cui era alla guida, a seguito di uno scontro con una donna che viaggiava a bordo di una Mercedes. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Raffaello e via Leonardo da Vinci.Ricevi le. 🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Autobotte esplode in autogrill sulla A1 a Teano, chiusa autostrada verso Napoli e Roma Sullo stesso argomento Auto si ribalta dopo lo schianto all'incrocio, ferito imprenditore 20enneSchianto tra due vetture in via Roma, all'angolo con via Ciampi, a Cancello ed Arnone. Auto si ribalta dopo lo scontro all'incrocio: a bordo due 80enniIntervento dei soccorsi a Fiorenzuola nel pomeriggio dell'8 maggio a causa di un violento scontro tra due auto avvenuto in via Azzolini. Auto si ribalta dopo un inseguimento sulla poligonale di Bitonto: ferito un uomo, caccia ai complici dabitonto.com/cronaca/auto-s… #Bitonto #Notizie #daBitonto x.com Auto si ribalta in via Allende a Salerno: paura ma nessun ferito graveStampaMomenti di paura nel primo pomeriggio di oggi a Salerno, lungo via Salvatore Allende, nei pressi della traversa che conduce a Capitolo San Matteo, dove un’automobile si è ribaltata dopo un viole ... salernonotizie.it Auto si ribalta: conducente salvato prima del dirupoPaura lungo la strada che conduce a Bagneri: l'uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo Auto si ribalta: conducente salvato prima del dirupo ... laprovinciadibiella.it