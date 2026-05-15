Auto si ribalta dopo lo scontro con un altro mezzo all’incrocio tra via Raffaello e via da Vinci | ferito il conducente
Giovedì 14 maggio, intorno alle 19, un incidente tra un’auto e un altro veicolo si è verificato all’incrocio tra via Raffaello e via da Vinci. Un giovane alla guida di una Panda è rimasto ferito dopo aver perso il controllo e ribaltato il veicolo. La collisione è avvenuta con una donna a bordo di una Mercedes. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il conducente è stato portato in ospedale. Non ci sono dettagli sulle condizioni di salute attuali del ferito.
È finito in ospedale un giovane che, intorno alle 19 di giovedì 14 maggio, si è ribaltato con la Panda di cui era alla guida, a seguito di uno scontro con una donna che viaggiava a bordo di una Mercedes. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Raffaello e via Leonardo da Vinci.Ricevi le. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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