Presidenti commissioni Maturità 2026 online i nomi ma assegnazione definitiva tra fine maggio e inizio giugno

Sono stati resi pubblici oggi i nomi dei presidenti esterni delle commissioni per l'esame di maturità del 2026. L'elenco completo dei nominativi è disponibile online, mentre l'assegnazione definitiva delle sedi e delle commissioni avverrà tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. La pubblicazione dei nomi rappresenta la prima fase di un processo che si concluderà con la definizione ufficiale delle commissioni.

Martedì 12 maggio 2026 sono stati pubblicati i primi nomi dei presidenti delle commissioni della Maturità. Si tratta delle figure che garantiscono la regolarità dell’esame e coordinano i lavori tra membri interni ed esterni. Ogni regione, attraverso il proprio Ufficio scolastico regionale (Usr), provede a mettere online il proprio elenco. Per l’assegnazione definitiva alla scuola e alla sezione, però, gli studenti maturandi dovranno aspettare: sarà comunicata tra fine maggio e inizio giugno. È importante ricordare che la pubblicazione online anticipa spesso la comunicazione ufficiale affissa nelle bacheche delle singole scuole. Il ruolo del...🔗 Leggi su Virgilio.it

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