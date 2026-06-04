Sono stati pubblicati i nomi dei presidenti delle commissioni per la maturità 2026 in Campania. Oltre 52.000 studenti campani hanno così appreso le identità delle persone che condurranno le prove orali e scritte. Tra le novità previste, non ci sarà più la scena muta durante l’esame orale. La comunicazione dei nominativi è stata resa nota recentemente, senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione o sui nomi specifici.

Oltre 52 mila studenti campani conoscono da oggi i nomi dei presidenti che guideranno le commissioni dell'Esame di Stato. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato gli elenchi delle commissioni della Maturità 2026, aprendo ufficialmente il conto alla rovescia verso la prima prova scritta del 18 giugno. In Campania saranno 52.281 i candidati complessivi, di cui 51.598 interni e 683 esterni. La provincia con il maggior numero di maturandi è Napoli con 26.076 candidati, seguita da Salerno con 14.709, Caserta con 6.930, Avellino con 2.613 e Benevento con 1.953. Nella sola area metropolitana di Napoli opereranno 935 commissioni d'esame. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Maturità 2026, pubblicate le commissioni: oltre 52mila candidati campaniconoscono i presidenti d'esame. Tutte le novità: stop scena muta all'orale

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