Il conduttore ha dichiarato di voler presentare tutta la documentazione riguardo al comportamento della criminologa, segnalando la questione al Comitato etico della Rai. Lo scontro tra i due professionisti si è riacceso attraverso dichiarazioni pubbliche, evidenziando un confronto acceso tra le parti. La vicenda rappresenta un’ulteriore complicazione per il servizio pubblico, che si trova a gestire un conflitto tra figure note nel settore. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti delle accuse o sui motivi specifici dello scontro.

Si accende lo scontro a distanza tra Milo Infante e Roberta Bruzzone. Una grana, l’ennesima, da risolvere per il servizio pubblico. La rottura tra la criminologa e il giornalista era avvenuta lo scorso novembre, dopo una lunga collaborazione, quando Bruzzone aveva lasciato lo studio di “Ore 14” invitando gli ospiti a “leggere le carte” suscitando la reazione immediata del padrone di casa: “Lo facciamo anche noi lo sforzo di leggerli, non le ha lette solo lei”. Uno scontro che ha certamente lasciato strascichi. Bruzzone,oltre a partecipare come opinionista a “ La Vita in Diretta “, è anche conduttrice di “ Nella mente di Narciso “, una docuserie in onda su RaiPlay e Rai2 prodotta da “La Casa Rossa”, la società di proprietà di Francesca Verdini, compagna di Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non vedo l’ora. Presenterò tutta la documentazione”: si accende lo scontro a distanza tra Milo Infante e Roberta Bruzzone. Il conduttore ha segnalato il comportamento della criminologa al Comitato etico Rai

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