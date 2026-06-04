Non vedo l’ora Presenterò tutta la documentazione | si accende lo scontro a distanza tra Milo Infante e Roberta Bruzzone Il conduttore ha segnalato il comportamento della criminologa al Comitato etico Rai
Il conduttore ha dichiarato di voler presentare tutta la documentazione riguardo al comportamento della criminologa, segnalando la questione al Comitato etico della Rai. Lo scontro tra i due professionisti si è riacceso attraverso dichiarazioni pubbliche, evidenziando un confronto acceso tra le parti. La vicenda rappresenta un’ulteriore complicazione per il servizio pubblico, che si trova a gestire un conflitto tra figure note nel settore. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti delle accuse o sui motivi specifici dello scontro.
Si accende lo scontro a distanza tra Milo Infante e Roberta Bruzzone. Una grana, l’ennesima, da risolvere per il servizio pubblico. La rottura tra la criminologa e il giornalista era avvenuta lo scorso novembre, dopo una lunga collaborazione, quando Bruzzone aveva lasciato lo studio di “Ore 14” invitando gli ospiti a “leggere le carte” suscitando la reazione immediata del padrone di casa: “Lo facciamo anche noi lo sforzo di leggerli, non le ha lette solo lei”. Uno scontro che ha certamente lasciato strascichi. Bruzzone,oltre a partecipare come opinionista a “ La Vita in Diretta “, è anche conduttrice di “ Nella mente di Narciso “, una docuserie in onda su RaiPlay e Rai2 prodotta da “La Casa Rossa”, la società di proprietà di Francesca Verdini, compagna di Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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