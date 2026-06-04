Showcase con Alessandro Fiore e Mela Indie da Groove Dogma
Domenica 14 giugno si terrà un showcase acustico presso il locale Groove Dogma a Putignano. L'evento vede protagonisti Alessandro Fiore e Mela Indie, che presenteranno le proprie canzoni. Durante l'incontro saranno ascoltati dischi e brani dal vivo, accompagnati da alcune chiacchiere tra gli artisti e il pubblico. L'evento è aperto a chi desidera ascoltare musica dal vivo in un contesto informale.
Domenica 14 giugno ci ritroviamo da Groove Dogma a Putignano per un piccolo showcase acustico tra dischi, canzoni e qualche chiacchiera.Una super occasione per presentare dal vivo due album pubblicati qualche settimana fa in versione CD.Il collettivo alessandro fiore presenterà in versione. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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