Showcase con Alessandro Fiore e Mela Indie da Groove Dogma

Da baritoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 14 giugno si terrà un showcase acustico presso il locale Groove Dogma a Putignano. L'evento vede protagonisti Alessandro Fiore e Mela Indie, che presenteranno le proprie canzoni. Durante l'incontro saranno ascoltati dischi e brani dal vivo, accompagnati da alcune chiacchiere tra gli artisti e il pubblico. L'evento è aperto a chi desidera ascoltare musica dal vivo in un contesto informale.

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Domenica 14 giugno ci ritroviamo da Groove Dogma a Putignano per un piccolo showcase acustico tra dischi, canzoni e qualche chiacchiera.Una super occasione per presentare dal vivo due album pubblicati qualche settimana fa in versione CD.Il collettivo alessandro fiore presenterà in versione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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