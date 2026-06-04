Showcase con Alessandro Fiore e Mela Indie da Groove Dogma

Notizia in breve

Domenica 14 giugno si terrà un showcase acustico presso il locale Groove Dogma a Putignano. L'evento vede protagonisti Alessandro Fiore e Mela Indie, che presenteranno le proprie canzoni. Durante l'incontro saranno ascoltati dischi e brani dal vivo, accompagnati da alcune chiacchiere tra gli artisti e il pubblico. L'evento è aperto a chi desidera ascoltare musica dal vivo in un contesto informale.