Domenica 29 marzo alle 18.30, al Centro Culturale Candiani di Mestre, si terrà una serata dedicata alla musica con la riproduzione dal vivo del film muto

Al Centro Culturale Candiani di Mestre, domenica 29 marzo (ore 18.30) torna Candiani Groove, rassegna di musica internazionale organizzata dal Settore cultura del Comune di Venezia con Veneto Jazz. In sala la forza immaginifica di "Metropolis", nuova sonorizzazione dal vivo del capolavoro di Fritz Lang firmata da Karim Qqru, Roberta Sammarelli, Xabier Iriondo e Corrado Nuccini, con la quale rock, elettronica e ambient ridisegnano il cinema muto. Metropolis, il capolavoro muto del 1927 di Fritz Lang diventato di dominio pubblico nel 2023, rivive di una nuova sonorizzazione tutta italiana. Karim Qqru (The Zen Circus), Roberta Sammarelli... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - "Metropolis" di Lang per Candiani Groove con una nuova sonorizzazione live

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