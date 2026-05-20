Tiny Zaum session | Mela Indie e Franco Molinari live
Il 22 maggio si terrà una nuova edizione delle Tiny Zaum Sessions, la rassegna promossa da Altra Scena dedicata al cantautorato e alla musica emergente. In questa occasione, si esibiranno dal vivo Mela Indie e Franco Molinari, artisti coinvolti nel panorama musicale indipendente. L’evento si svolgerà in una sede dedicata, con ingresso gratuito o a pagamento a seconda delle modalità stabilite dagli organizzatori. La serata rappresenta un momento di incontro tra artisti e pubblico interessato alla scena musicale più recente.
Torna il 22 maggio tiny zaum sessions,la rassegna di Altra Scena dedicata al cantautorato e alla scena musicale emergente.Per questo appuntamento attraverseranno lo spazio di tiny zaum sessions due percorsi cantautorali differenti ma in dialogo tra loro: Mela Indie e Franco Molinari.22 maggio —. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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