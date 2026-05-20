Tiny Zaum session | Mela Indie e Franco Molinari live

Il 22 maggio si terrà una nuova edizione delle Tiny Zaum Sessions, la rassegna promossa da Altra Scena dedicata al cantautorato e alla musica emergente. In questa occasione, si esibiranno dal vivo Mela Indie e Franco Molinari, artisti coinvolti nel panorama musicale indipendente. L’evento si svolgerà in una sede dedicata, con ingresso gratuito o a pagamento a seconda delle modalità stabilite dagli organizzatori. La serata rappresenta un momento di incontro tra artisti e pubblico interessato alla scena musicale più recente.

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