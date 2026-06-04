Shock nel parcheggio sotterraneo | trovato un uomo senza vita

Notizia in breve

Un uomo di 37 anni è stato trovato senza vita in un parcheggio sotterraneo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 giugno. La scoperta ha causato scalpore nel Nord Est Italia, dove si è diffusa rapidamente. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del decesso, senza ancora comunicare dettagli sulle circostanze. La salma è stata trasferita per l’autopsia. Non sono stati resi noti ulteriori elementi riguardo all’identità o alle eventuali responsabilità.