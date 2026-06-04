Shia LaBeouf condannato alla libertà vigilata dopo essersi dichiarato colpevole L’attore ha preso a pugni alcuni clienti di un bar durante il Mardi Gras

Notizia in breve

L’attore è stato condannato alla libertà vigilata dopo aver ammesso di aver aggredito alcuni clienti di un bar durante i festeggiamenti del Mardi Gras. La decisione è arrivata dopo che si è dichiarato colpevole di aver preso a pugni più persone nel locale. L’episodio si è verificato durante le celebrazioni e ha portato alla condanna, che prevede un periodo di sorveglianza senza detenzione.