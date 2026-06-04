Shia LaBeouf condannato alla libertà vigilata dopo essersi dichiarato colpevole L’attore ha preso a pugni alcuni clienti di un bar durante il Mardi Gras
L’attore è stato condannato alla libertà vigilata dopo aver ammesso di aver aggredito alcuni clienti di un bar durante i festeggiamenti del Mardi Gras. La decisione è arrivata dopo che si è dichiarato colpevole di aver preso a pugni più persone nel locale. L’episodio si è verificato durante le celebrazioni e ha portato alla condanna, che prevede un periodo di sorveglianza senza detenzione.
Shia LaBeouf è stato condannato alla libertà vigilata dopo essersi dichiarato colpevole di aver aggredito diversi avventori in un locale durante i festeggiamenti del Mardi Gras. Secondo quanto stabilito, mercoledì 3 giugno, dal giudice di Orleans, LaBeouf dovrà inoltre sottoporsi a un programma di disintossicazione dall’alcol. Un video dell’episodio, risalente al 17 febbraio scorso, mostra l’attore a torso nudo mentre spinge violentemente a terra una persona e colpisce un’altra in volto, provocandole, secondo il rapporto della polizia di New Orleans, una probabile lussazione al naso. La polizia ha affermato che LaBeouf ha ripetutamente usato insulti omofobi, anche durante l’arresto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Actor Shia LaBeouf pleads guilty, receives probation in New Orleans Mardi Gras Day bar incident
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