L'attore Shia LaBeouf perde la calma al bar a Roma | le grida contro una donna al tavolo vicino

L'attore è stato visto in strada a Roma mentre urlava contro alcuni passanti, dopo essere stato filmato in intimo nella hall dell'albergo in cui alloggia. In un bar della città, ha perso la calma e si è rivolto con grida a una donna seduta a un tavolo vicino. Le sue azioni sono state osservate da diversi presenti che hanno assistito alla scena.

L'attore, dopo essere stato filmato in intimo nella hall dell'albergo in cui alloggia, sarebbe stato visto in strada, mente urlava contro alcuni passanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Arrestato l'attore Shia LaBeouf per una rissa in un locale Leggi anche: L’attore Shia LaBeouf arrestato per rissa a New Orleans, avrebbe preso a pugni due uomini in un locale Tutti gli aggiornamenti su Shia LaBeouf Temi più discussi: Shia LaBeouf ne combina un'altra: in mutande nella hall di un hotel di Roma; Shia LaBeouf in Italia per il battesimo del padre: il permesso concessogli dopo l’arresto; L'attore Shia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans dopo una rissa; Shia LaBeouf crea scompiglio a Roma: seminudo in albergo e insulti ai passanti per un accendino. Shia LaBeouf crea scompiglio a Roma: seminudo in albergo e insulti ai passanti per un accendinoShia Labeouf semina scompiglio a Roma: ospite di un albergo della Capitale, si aggira in boxer chiedendo un accendino. rumors.it Shia LaBeouf urla vattene a una donna a Roma: il video all’esterno di un ristoranteShia LaBeouf è stato protagonista di un altro episodio preoccupante avvenuto questa settimana a ... msn.com #ShiaLaBeouf e #MeganFox torneranno in #Transformers 8 Dopo il ritorno ormai imminente alla regia di Michael Bay, i fan sognano in grande. Al momento non ci sono comunicati ufficiali da parte di Paramount o dei produttori che confermino il ritorno di LaB facebook