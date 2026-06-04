Shane Haste, attuale campione della Pro Wrestling NOAH, ha dichiarato che la TNA è ancora attiva, ma ora i suoi pensieri sono concentrati sulla NOAH. Durante un’intervista a Pro Wrestling Culture, ha parlato del suo passato in WWE e TNA, senza fornire dettagli specifici. Haste non ha annunciato cambi di squadra o impegni futuri, concentrandosi invece sul presente nella promotion giapponese.

Shane Haste, attuale campione massimo della Pro Wrestling NOAH, è stato intervistato dal podcast e canale YouTube, Pro Wrestling Culture, dove ha parlato sia del suo stint vissuto in WWE, che del periodo passato in TNA. Sulla parentesi WWE, potete recuperare uno spezzone dell’intervista con questo articolo. In merito al periodo in TNA: “Si, ho vissuto diverse epoche lì, ricordo bene i match contro i Motor City Machine Guns e ricordo anche il mio ultimo scontro, quello con Elias di un anno fa. E’ una bella compagnia, una bella realtà, ma ora il mio focus, la mia concentrazione è tutta sul mio regno da campione del Mondo della Pro Wrestling NOAH. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Shane Haste: “La TNA è viva, ma i miei pensieri sono tutti focalizzati sulla NOAH adesso”

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