Shane Haste ha dichiarato che il rapporto tra Triple H e i suoi wrestler ha causato il crollo del gruppo TMDK in WWE. In un’intervista su YouTube, il campione del mondo della Pro Wrestling NOAH ha spiegato che questa dinamica ha influito negativamente sulla sua esperienza in WWE, contribuendo alla fine del team. Haste ha parlato anche del suo passato nella federazione, senza approfondire altri dettagli.

In un intervista esclusiva per l’Italia rilasciata al canale YouTube, Pro Wrestling Culture, l’attuale campione del mondo della Pro Wrestling NOAH, Shane Haste, ha parlato del suo passato in WWE e del perché, secondo lui, le cose non hanno funzionato nel giusto modo. “Difficile spiegare bene tutto. Sicuramente l’operato di Matt Bloom e Triple H volgeva a far prevalere principalmente i loro prediletti, le opportunità per gli altri erano striminzite, se a queste poi aggiungi il fatto di averci snaturalizzati (riferimento ai TMDK tramutati in T-61 con un nuovo ring name e uno stile differente dal passato ndr) fa da se che per noi era divenuto tutto più complicato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Shane Haste: “Il legame tra Triple H e i suoi pupilli ha distrutto i TMDK in WWE”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

NOAH: Shane Haste difende il titolo GHC contro KENTANell’ultimo evento della Pro Wrestling NOAH, Shane Haste, membro del TMDK, ha difeso con successo il titolo GHC contro KENTA.

Dave Grohl ha raggiunto Shane Hawkins e i suoi Chevy Metal sul palco del BottleRock, e il pensiero va a quella sera a Wembley, nel 2022Sul palco del BottleRock, il chitarrista e cantante dei Foo Fighters ha raggiunto Shane Hawkins e i Chevy Metal, condividendo un momento musicale.