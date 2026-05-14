NOAH | Shane Haste difende il titolo GHC contro KENTA

Nell’ultimo evento della Pro Wrestling NOAH, Shane Haste, membro del TMDK, ha difeso con successo il titolo GHC contro KENTA. La sfida si è svolta ieri, durante la serata dedicata alla promozione di wrestling giapponese. Shane Haste, campione in carica, ha affrontato KENTA in un incontro che ha concluso l’appuntamento della giornata. La vittoria ha mantenuto il titolo GHC nelle mani di Haste.

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Il membro del TMDK, Shane Haste è riuscito nell’impresa. Nella giornata di ieri, si è svolto l’ultimo evento della Pro Wrestling NOAH nel quale il campione massimo della compagnia, appunto Shane, è stato chiamato a difendere la cintura GHC contro KENTA. Ebbene, l’atleta australiano ex TNA, ha ottenuto l’obiettivo e ha quindi difeso con successo il suo GHC Heavyweight Championship. Qui sotto il post su X del campione, in cui ringrazia il suo avversario. KENTA truly is a legend! But now the dreams have come true it's time to start building my legend! Thank you to ALL the fans! Even if you watch to see me get my ass kicked I'm going to keep fighting because hearts on fire, can't be beaten! #noahghc #wrs #tmdk pic.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - NOAH: Shane Haste difende il titolo GHC contro KENTA ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Smith difende il titolo WBC contro Alberto PuelloUna decisione della World Boxing Council impone una difesa immediata del titolo dei pesi welter junior: Dalton Smith è ora chiamato a confrontarsi... Takuma Inoue difende il titolo WBC contro Kazuto IokaUna sfida di rilievo definisce la cornice della categoria bantamweight: Takuma Inoue difende la cintura WBC contro Kazuto Ioka il 2 maggio al Tokyo...