Sul palco del BottleRock, il chitarrista e cantante dei Foo Fighters ha raggiunto Shane Hawkins e i Chevy Metal, condividendo un momento musicale. Ricorda la serata a Wembley del 2022, quando si esibì con Hawkins, figlio del batterista storico della band. Prima di salire sul palco, i Foo Fighters avevano già eseguito alcuni brani, preparando il pubblico alla loro esibizione.

Anticipando in qualche modo il suo turno sul palco del BottleRock (i Foo Fighters sono stati protagonisti della giornata del 23 maggio) Dave Grohl ha sorpreso tutti comparendo in scena il giorno precedente, durante il set dei Chevy Metal, cover band fondata dal compianto Taylor Hawkins, scomparso il 25 marzo 2022. Il gruppo, nato diversi anni fa come progetto parallelo all’impegno con i Foos, è rimasto attivo anche dopo la morte del musicista statunitense, grazie soprattutto alla tenacia del figlio, Shane Hawkins, che ha preso il suo posto dietro la batteria al fianco del bassista Wiley Hodgden e del chitarrista Brent Woods. Il concerto è stato segnato da una serie di cover di brani dei pilastri del rock, dai Rolling Stones ai Talking Heads, dai Led Zeppelin ai Police, ai Black Sabbath, a David Bowie e così via. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dave Grohl ha raggiunto Shane Hawkins e i suoi Chevy Metal sul palco del BottleRock, e il pensiero va a quella sera a Wembley, nel 2022

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