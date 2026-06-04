Shakira ha dichiarato di avere un legame indissolubile con il calcio e ha partecipato come protagonista durante i Mondiali FIFA 2026, che inizieranno l’11 luglio. La cantante ha espresso il suo coinvolgimento nel torneo, che si svolgerà tra diversi paesi. La sua presenza si inserisce tra le iniziative di artisti e celebrità coinvolti nell’evento sportivo internazionale. La manifestazione si svolgerà in più città e coinvolgerà squadre provenienti da tutto il mondo.

Shakira è tra i protagonisti del mondo della musica in prima linea per i Mondiali FIFA 2026, al via l’11 luglio. L’artista colombiana che ha firmato Dai Dai la colonna sonora dei campionati, sarà anche tra gli headliner con Madonna ed i BTS d el primo half time show nella finale prevista il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutheford. Intervistata da People, la popstar ha dichiarato: “Ogni Mondiale è davvero magico.Credo che questa edizione sarà incentrata sul riunire le persone in questo momento così delicato, sia dal punto di vista sociale che politico.” Lo scorso 14 maggio, Shakira ha pubblicato l’inno della Coppa Del Mondo, Dai Dai realizzato con la star nigeriana Burna Boy Nel brano in cui si fondono Afrobeats, dance-pop, world beats e reggaetón, si propaga un messaggio incoraggiante che rispecchia lo spirito di questo sport. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Shakira riflette sui Mondiali di calcio: “Ho un legame indissolubile con questo sport”

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Shakira, Jennifer Lopez - OLÉ OLÉ (Video Oficial) | FIFA World Cup 2026 Song

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