Mattarella agli Alpini | Legame indissolubile con il Paese custodi di lealtà e coraggio

Nel corso della 97ª Adunata nazionale degli Alpini a Genova, il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio in cui ha ricordato il legame tra gli Alpini e il Paese. Ha descritto i Penne nere come custodi di lealtà e coraggio, evidenziando il loro ruolo nel mantenere un rapporto indissolubile con la nazione. La manifestazione si è conclusa con la partecipazione di numerosi iscritti e rappresentanti delle associazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui