Mattarella agli Alpini | Legame indissolubile con il Paese custodi di lealtà e coraggio
Nel corso della 97ª Adunata nazionale degli Alpini a Genova, il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio in cui ha ricordato il legame tra gli Alpini e il Paese. Ha descritto i Penne nere come custodi di lealtà e coraggio, evidenziando il loro ruolo nel mantenere un rapporto indissolubile con la nazione. La manifestazione si è conclusa con la partecipazione di numerosi iscritti e rappresentanti delle associazioni.
Nel giorno conclusivo della 97ª Adunata nazionale degli Alpini, riuniti a Genova, arriva il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sottolinea il valore e il ruolo delle Penne nere per il Paese.“La 97ª adunata nazionale degli Alpini, riuniti nella storica città di Genova.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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