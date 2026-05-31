Il Milan rischia di perdere Rabiot | la tentazione Napoli e quel legame indissolubile con Allegri

Notizia in breve

Il Milan potrebbe perdere Rabiot prima della fine della sessione estiva di calciomercato. La società è interessata a trattenere il giocatore, ma ci sono anche segnali di un possibile trasferimento al Napoli. Rabiot ha un legame di lunga data con l’allenatore Allegri, che potrebbe influenzare le decisioni sul suo futuro. La situazione rimane in evoluzione e non ci sono ancora conferme ufficiali.