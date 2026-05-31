Il Milan rischia di perdere Rabiot | la tentazione Napoli e quel legame indissolubile con Allegri
Il Milan potrebbe perdere Rabiot prima della fine della sessione estiva di calciomercato. La società è interessata a trattenere il giocatore, ma ci sono anche segnali di un possibile trasferimento al Napoli. Rabiot ha un legame di lunga data con l’allenatore Allegri, che potrebbe influenzare le decisioni sul suo futuro. La situazione rimane in evoluzione e non ci sono ancora conferme ufficiali.
Il futuro di Adrien Rabiot al Milan si tinge di giallo a pochi mesi dall’inizio della sessione estiva di calciomercato. Arrivato a Milano lo scorso agosto dopo un forte pressing di Massimiliano Allegri, colpito dalla sconfitta interna contro la Cremonese alla prima giornata, il centrocampista francese si è imposto come uno dei migliori elementi della rosa, trascinando la squadra nei momenti più complessi dell’anno. L’addio del tecnico livornese alla panchina rossonera ha però cambiato radicalmente gli scenari in via Aldo Rossi, aprendo una crepa che potrebbe portare il calciatore lontano da Milano, con l’ombra del Napoli che inizia a stagliarsi sullo sfondo. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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