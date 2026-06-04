In Italia, circa 200.000 lavoratori nel settore agricolo sono impiegati irregolarmente, rappresentando circa il 30% degli addetti totali. La regione con la percentuale più alta di irregolarità si conferma come la più colpita dal fenomeno di sfruttamento e caporalato. Dati ufficiali indicano che il fenomeno riguarda principalmente il lavoro stagionale e in aree rurali, con un impatto significativo sulla legalità e sui diritti dei lavoratori.

Secondo le ultime stime, sono circa 200mila i lavoratori irregolari impiegati nel settore agricolo in Italia, con un’incidenza che raggiunge circa il 30% del totale degli addetti. Tra questi, circa 55mila sono donne. Il fenomeno interessa l’intero territorio nazionale dal Nord al Sud, con presenze maggiori in Piemonte, Trentino, Calabria e Basilicata. Gran parte dei lavoratori coinvolti è composta da migranti, spesso inseriti in condizioni di grave precarietà occupazionale. Per non dire di peggio. Sfruttamento in agricoltura, i dati aggiornati. Sì, perché al fenomeno del lavoro nero o irregolare, si affiancano anche caporalato ed anche condizioni che talvolta rasentano la vera e propria schiavitù. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sfruttamento e caporalato, fino al 30% di lavoratori irregolari: la regione maglia nera

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