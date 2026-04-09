In Maremma, la questione del caporalato continua a rappresentare un problema di rilievo, con le autorità che mantengono alta l’attenzione sulla prevenzione e il contrasto. La Regione ha ribadito l’impegno nel rafforzare le misure per affrontare questa piaga, promettendo strumenti più efficaci e condivisi per garantire maggiori controlli. La sicurezza nel territorio rimane una delle sfide principali, con l’area che si conferma tra le più vulnerabili sotto questo aspetto.

Grosseto, 9 aprile 2026 – La prevenzione e il contrasto al ‘caporalato’ restano una priorità della Regione, che intende proseguire su questa linea con strumenti sempre più efficaci e condivisi. Si è riunita infatti nei giorni scorsi la Cabina di regia regionale prevista dal Protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, che assicura un approccio multidisciplinare per obiettivi che includono promozione e trasparenza dei rapporti di lavoro, valorizzazione delle imprese etiche, monitoraggio costante tramite una relazione tecnica annuale. Al tavolo, gli assessori a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras, a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caporalato, guardia alta. Ma sulla sicurezza la Maremma è maglia nera

Tir e incidenti mortali, Genova maglia nera: i numeri, i casi e le proposte per la sicurezzaLa mappa degli incidenti più gravi avvenuti in città dal 2021 a oggi, tra le proteste di cittadini e associazioni, che suggeriscono una serie di...

Sicurezza sul lavoro: "Modena maglia nera. I numeri sono impietosi, dobbiamo reagire"Un morto in più rispetto all’anno scorso, infortuni in aumento praticamente in tutti i settori.