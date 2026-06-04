Un ragazzo di 15 anni è stato aggredito con un machete, in un episodio durato meno di dieci secondi. Nel video si vedono gli aggressori uscire di corsa dagli alberi, alcuni con passamontagna o cappucci, mentre la vittima si ritira. La scena si svolge in un'area verde, con gli aggressori che si avvicinano rapidamente e si allontanano subito dopo. Non ci sono altre persone coinvolte o testimoni visivi dell'evento.

Bologna, 4 giugno 2026 – Succede tutto in meno di dieci secondi. Nascosti tra gli alberi, escono fuori di corsa, chi col passamontagna, chi incappucciato, mentre la vittima indietreggia. Un agguato fulmineo, e uno di loro tira fuori il machete, lo usa contro quel ragazzino, tagliandogli dita e viso, poi la fuga. È la sequenza mostrata nel video delle telecamere di sorveglianza, nel parco dell’agraria di Cesena, che hanno ripreso l’aggressione che ha tolto il futuro al piccolo studente dell’Aeronautica di Forlì: ora, come ha raccontato la mamma con un lungo sfogo al Carlino, il pilota d’aereo non potrà farlo più. https:www.ilrestodelcarlino.itvideosfregiato-a-15-anni-col-machete-laggressione-in-dieci-secondi-il-video-qgxvqyyd Il fronte giustizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sfregiato a 15 anni, nel video i 10 secondi dell’aggressione col machete

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