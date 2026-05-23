Un 15enne è stato ferito con un machete in strada e ora si trova in ospedale. I genitori hanno scritto una lettera criticando le autorità, affermando che il figlio sognava di diventare pilota e che il suo futuro è stato compromesso. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio, nessuna informazione su eventuali arresti o motivazioni. La polizia sta indagando sui fatti, che hanno suscitato reazioni di sdegno e preoccupazione nella comunità.

Bologna, 23 maggio 2026 – Ci sono storie che lasciano a bocca aperta, fanno scalpore, fanno discutere, interrogano nel profondo la collettività. Un titolo di giornale, una foto, una notizia. Poi passano e finiscono dimenticate. Proprio perché questo non accada hanno scelto di parlare i genitori di una vittima, una delle tante vittime silenziose di reati spregevoli. La mamma e il papà di questo ragazzino, aggredito da una baby gang a soli 15 anni a colpi di machete e rimasto lesionato al viso e alla mano, hanno deciso di rompere il silenzio per raccontare di un dolore senza fine, di una ferita che non si rimargina, di una famiglia che lotta, con fatica e con coraggio, per tornare alla normalità mentre i tempi della giustizia procedono a rilento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Nostro figlio sognava di diventare un pilota, gli avete tolto il futuro”: la lettera dei genitori del 15enne sfregiato col machete

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Universitaria pobre limpia mansión, pasa noche con misterioso. ¡Resulta ser su profesor!

Sullo stesso argomento

Rapina a un 15enne col machete, presi due aggressori ragazzini: in comunitàBologna, 28 marzo 2026 – Dopo aver rapinato un ragazzino, lo avevano anche minacciato con un machete.

Rapina col machete in pasticceria: condannati figlio del ras e l'amicoDiventa definitiva la condanna a carico di Francesco Buanno, figlio del ras dei Belforte Fabio (deceduto), e Luigi Iadicicco, accusati della rapina...

Sfregiato con un machete a 15 anni, i genitori: Nostro figlio sognava di diventare un pilota di aereo, gli avete tolto il futuroIl 15 aprile 2025 la spedizione punitiva contro il ragazzino bolognese nel parco di una scuola a opera di suoi coetanei, incappucciati e armati. Otto gli indagati, tutti minorenni. Ma ancora si attend ... ilrestodelcarlino.it