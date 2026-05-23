Nostro figlio sognava di diventare un pilota gli avete tolto il futuro | la lettera dei genitori del 15enne sfregiato col machete

Da ilrestodelcarlino.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un 15enne è stato ferito con un machete in strada e ora si trova in ospedale. I genitori hanno scritto una lettera criticando le autorità, affermando che il figlio sognava di diventare pilota e che il suo futuro è stato compromesso. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio, nessuna informazione su eventuali arresti o motivazioni. La polizia sta indagando sui fatti, che hanno suscitato reazioni di sdegno e preoccupazione nella comunità.

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Bologna, 23 maggio 2026 – Ci sono storie che lasciano a bocca aperta, fanno scalpore, fanno discutere, interrogano nel profondo la collettività. Un titolo di giornale, una foto, una notizia. Poi passano e finiscono dimenticate. Proprio perché questo non accada hanno scelto di parlare i genitori di una vittima, una delle tante vittime silenziose di reati spregevoli. La mamma e il papà di questo ragazzino, aggredito da una baby gang a soli 15 anni a colpi di machete e rimasto lesionato al viso e alla mano, hanno deciso di rompere il silenzio per raccontare di un dolore senza fine, di una ferita che non si rimargina, di una famiglia che lotta, con fatica e con coraggio, per tornare alla normalità mentre i tempi della giustizia procedono a rilento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nostro figlio sognava di diventare un pilota gli avete tolto il futuro la lettera dei genitori del 15enne sfregiato col machete
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