Lo studente dell’Aeronautica non potrà più fare il pilota. Rinviati a giudizio otto ragazzini. La mamma della vittima: «Distrutti dal dolore, ma oggi un passo verso la verità». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sfregiato a 15 anni col machete, l'aggressione in dieci secondi: il video

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La baby gang e l'aggressione mortale: le immagini choc

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Quanto sarebbe avvenuto ad un ragazzino di 15 anni detenuto al Ferrante Aporti di Torino è gravissimo. Un caso di tortura in carcere senza che nessuno si sia accorto di nulla né abbia avvertito la famiglia della vittima, come denuncia la sua avvocata. Sorpren x.com

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Ragazzo di 15 anni sfregiato con un machete da un gruppo di coetanei, la madre: Gli hanno rubato il sogno di fare il pilotaA quindici anni hai il diritto di immaginare il tuo futuro, e quello di questo ragazzo era chiarissimo: voleva volare. Aveva scelto ... msn.com