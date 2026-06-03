Sfregiato a 15 anni col machete l' aggressione in dieci secondi | il video

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane studente, vittima di un'aggressione con un machete avvenuta in dieci secondi, non potrà più intraprendere la carriera di pilota. Otto minorenni sono stati rinviati a giudizio in relazione all'episodio.

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Lo studente dell’Aeronautica non potrà più fare il pilota. Rinviati a giudizio otto ragazzini. La mamma della vittima: «Distrutti dal dolore, ma oggi un passo verso la verità». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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