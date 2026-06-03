Sfregiato a 15 anni col machete l' aggressione in dieci secondi | il video
Un giovane studente, vittima di un'aggressione con un machete avvenuta in dieci secondi, non potrà più intraprendere la carriera di pilota. Otto minorenni sono stati rinviati a giudizio in relazione all'episodio.
Lo studente dell’Aeronautica non potrà più fare il pilota. Rinviati a giudizio otto ragazzini. La mamma della vittima: «Distrutti dal dolore, ma oggi un passo verso la verità». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La baby gang e l'aggressione mortale: le immagini choc
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Quanto sarebbe avvenuto ad un ragazzino di 15 anni detenuto al Ferrante Aporti di Torino è gravissimo. Un caso di tortura in carcere senza che nessuno si sia accorto di nulla né abbia avvertito la famiglia della vittima, come denuncia la sua avvocata. Sorpren x.com
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