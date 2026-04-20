WrestleMania 42 | Roman Reigns batte CM Punk e conquista il World Heavyweight Championship

Durante la seconda serata di WrestleMania 42, tenutasi all’Allegiant Stadium di Las Vegas, Roman Reigns ha vinto il match contro CM Punk, diventando nuovamente campione del mondo. La sfida è stata il principale evento della serata e ha concluso con la conquista del World Heavyweight Championship da parte di Reigns, in un incontro che ha attirato l’attenzione dei fan presenti.

Roman Reigns è di nuovo campione del mondo. Nel main event della seconda serata di WrestleMania 42, disputata all’Allegiant Stadium di Las Vegas, il Tribal Chief ha sconfitto CM Punk conquistando il World Heavyweight Championship al termine di un match definito già un classico moderno. Un main event carico di storia. La sfida tra Roman Reigns e CM Punk rappresentava il culmine di una rivalità costruita negli anni, con radici che risalgono addirittura al 2014, quando Punk lasciò la WWE tra polemiche. Il match non era solo per il titolo, ma anche per la supremazia tra due delle più grandi star dell’era moderna.. @CMPunk MOCKS @WWERomanReigns with the Ula Fala pic.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WrestleMania 42: Roman Reigns batte CM Punk e conquista il World Heavyweight Championship Roman Reigns and Rhea Ripley lead the charge as Royal Rumble mayhem hits Riyadh Notizie correlate Leggi anche: WWE: Roman Reigns batte CM Punk e conquista il World Heavyweight Championship a WrestleMania 42 CM Punk sfida Roman Reigns prima di WrestleMania 42Nel contesto di WrestleMania 42, il confronto tra CM Punk e Roman Reigns viene descritto come un incontro tra due personalità dominanti, non una... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cody Rhodes-Orton, CM Punk-Reigns e poi... Wrestlemania 42, si accende lo spettacolo a Las Vegas; WrestleMania 42 – I nostri pronostici; WWE Mania in Italia: 7 gadget imperdibili sotto i 20€ per WrestleMania 42; WrestleMania 42 oggi e domani, dove vederlo in TV e streaming: orario italiano e card dei match. WRESTLEMANIA 42: Roman Reigns campione dopo un main event pazzescoSi chiude WrestleMania 42, dopo un clamoroso main event. Roman Reigns sconfigge CM Punk e diventa il nuovo campione dei pesi massimi ... spaziowrestling.it WWE: Rivelati i piani per Roman Reigns dopo WrestleMania 42Roman Reigns deve ancora lottare contro CM Punk, ma già iniziano a circolare delle indiscrezioni sul suo futuro in WWE ... spaziowrestling.it WRESTLEMANIA 42 - NIGHT TWO In diretta su Netflix oggi, con inizio a mezzanotte. Telecronaca in italiano On-Demand disponibile immediatamente al termine dello show. CM PUNK contro ROMAN REIGNS: chi se ne andrà come campione Dimm - facebook.com facebook