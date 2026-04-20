Durante la seconda serata di WrestleMania 42, tenutasi all’Allegiant Stadium di Las Vegas, Roman Reigns ha vinto il match contro CM Punk e si è aggiudicato il titolo mondiale dei pesi massimi. Il combattimento è stato definito uno dei più memorabili dell’evento. Roman Reigns, noto come Tribal Chief, è tornato a essere campione del mondo dopo questa vittoria.

Roman Reigns è di nuovo campione del mondo. Nel main event della seconda serata di WrestleMania 42, disputata all’Allegiant Stadium di Las Vegas, il Tribal Chief ha sconfitto CM Punk conquistando il World Heavyweight Championship al termine di un match definito già un classico moderno. Un main event carico di storia. La sfida tra Roman Reigns e CM Punk rappresentava il culmine di una rivalità costruita negli anni, con radici che risalgono addirittura al 2014, quando Punk lasciò la WWE tra polemiche. Il match non era solo per il titolo, ma anche per la supremazia tra due delle più grandi star dell’era moderna. La vittoria di Reigns. Nonostante Punk abbia tentato di tutto, inclusi colpi bassi e diverse GTS (Go To Sleep), Reigns ha resistito dimostrando una straordinaria resilienza.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns batte CM Punk e conquista il World Heavyweight Championship a WrestleMania 42

Roman Reigns Vs CM Punk World Heavyweight Championship Match WWE WrestleMania 42

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