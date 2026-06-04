A Sesto, sono stati istituiti presidi serali nel quartiere del Rondò dopo un episodio di aggressione. La misura mira a rafforzare la presenza delle forze dell'ordine e migliorare la sicurezza. Sono previsti flashmob in piazza Oldrini e piazza Trento e Trieste, a cui parteciperanno cittadini e associazioni locali. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle attività o sui soggetti coinvolti.

Come cambierà la sicurezza nel quartiere del Rondò dopo i presidi?. Chi parteciperà ai flashmob in piazza Oldrini e piazza Trento e Trieste?. Perché la maggioranza ha respinto le proposte sulla polizia locale?. Quali conseguenze avrà l'iniziativa di Fratelli d'Italia sulla gestione comunale?.? In Breve Michele Russo e Antonio Lamiranda organizzano flashmob in piazza Oldrini e piazza Trento e Trieste.. Secondo appuntamento fissato per il 19 giugno alle ore 20.30.. Ernesto Gatti denuncia il rifiuto di 28 proposte sulla sicurezza e polizia locale.. L'escalation di criminalità nel quartiere Rondò persiste da ormai tre anni.. Fratelli d’Italia lancia i presidi popolari serali a Sesto dopo l’aggressione in piazza Oldrini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sesto, presidi serali dopo l’aggressione: la sfida di FdI al Rondò

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