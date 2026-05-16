Sicurezza al Rondò ora più controlli

Da ilgiorno.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere Rondò si è conclusa con più di 1.200 firme una petizione promossa dal comitato Riprendiamoci piazza Trento e Trieste, che chiedeva maggiori controlli per la sicurezza. La raccolta delle firme è avvenuta nei giorni scorsi e ha coinvolto numerosi residenti. La richiesta dei cittadini mira a ottenere interventi concreti per migliorare la situazione nella zona, con un incremento dei controlli da parte delle forze dell’ordine. Ora si attende una risposta ufficiale alle richieste avanzate.

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Si è conclusa con oltre 1.200 adesioni la raccolta di firme per chiedere sicurezza nel quartiere Rondò, promossa dal comitato Riprendiamoci piazza Trento e Trieste. "Siamo contenti di vedere come la nostra petizione abbia smosso i controlli della Polizia locale nella nostra zona. Sono tre giorni che vediamo forte dispiegamento di volanti nelle piazze e verifiche che per tre anni chiedevamo e non venivano eseguite, come quelle ai monopattini, a chi beve alcolici in strada, ai possessori di cani di grossa taglia che girano liberi. Ci chiediamo perché non siano stati effettuati anche prima, lasciando che la situazione degenerasse e che le persone abbandonassero le loro case, i negozi chiudessero, la gente avesse paura a uscire". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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