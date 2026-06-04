Sesto arriva la notte bianca alla biblioteca Ragionieri
A Sesto, nella biblioteca Ragionieri, si svolge la notte bianca con una serie di iniziative. Durante l’evento, sono state organizzate attività come un’Accademia per giovani Stregoni, una maratona cinematografica, una silent disco e osservazioni astronomiche. L’intera serata ha visto partecipanti di tutte le età coinvolti in queste diverse proposte, creando un’atmosfera vivace e varia all’interno della struttura.
Firenze, 4 giugno 2026 - Dall’Accademia per giovani Stregoni alla maratona cinematografica, dalla silent disco alle osservazioni astronomiche. E poi spettacoli teatrali, giocoleria, concerti, giochi di ruolo, laboratori, iniziative per bambini e molto altro per la notte bianca della biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, dal pomeriggio di sabato 6 giugno alla tarda mattinata di domenica 7 giugno negli spazi dell’ex Manifattura Ginori, sede della Biblioteca. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, per alcuni appuntamenti a numero chiuso - soprattutto tornei e laboratori – meglio prenotare sul sito ufficiale bit.lynottebianca26. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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