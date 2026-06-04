sesto arriva la notte bianca alla biblioteca ragionieri

Notizia in breve

A Sesto, nella biblioteca Ragionieri, si svolge la notte bianca con una serie di iniziative. Durante l’evento, sono state organizzate attività come un’Accademia per giovani Stregoni, una maratona cinematografica, una silent disco e osservazioni astronomiche. L’intera serata ha visto partecipanti di tutte le età coinvolti in queste diverse proposte, creando un’atmosfera vivace e varia all’interno della struttura.