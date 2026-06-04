Servizi sociali AVS replica a Boscagli | Era in commissione e non si è accorto di quello che esiste già da anni

Un rappresentante dei servizi sociali ha risposto a un ex membro della commissione, criticando le sue proposte su welfare e sostegno alle persone fragili. La replica sottolinea che, essendo stato parte della commissione, l’ex membro avrebbe dovuto conoscere le attività già esistenti da anni, molte delle quali sono al centro del lavoro svolto dai servizi sociali. La discussione si concentra sulle differenze tra le proposte e le pratiche attuali.

Abbiamo letto le proposte avanzate da Filippo Boscagli su welfare e sostegno alle persone fragili. Essendo stato lui membro della Commissione "Servizi Sociali", è strano che non si sia accorto che molte delle cose che scrive sono attività che da anni costituiscono il cuore dell'azione dei servizi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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