Boscagli replica ad AVS | Non ho cercato consenso in un luogo di culto
Boscagli ha dichiarato di non aver cercato consenso in un luogo di culto e ha definito la propria reazione “attonito e amareggiato” rispetto a una polemica avviata dalla sinistra nei suoi confronti.
"Attonito e amareggiato": non posso dire altro rispetto al tentativo di polemica lanciato questa mattina dalla sinistra nei miei confronti.Mi sono recato in corso Promessi Sposi, dove ho potuto anche verificare personalmente una situazione che, in occasione di una celebrazione religiosa, genera. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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