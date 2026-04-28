Commemorazione a Lecco AVS attacca | Città oltraggiata Boscagli da che parte sta?

A Lecco si è svolta una commemorazione che ha suscitato polemiche. Un gruppo di persone ha organizzato un evento che richiamava simboli e modalità del fascismo, suscitando reazioni di dissenso. La città, che ha ricevuto una medaglia d'argento per la Resistenza, è stata nuovamente al centro di critiche per questa iniziativa. Un rappresentante dell’Associazione Vittime della Shoah ha commentato l’accaduto, chiedendo chiarimenti sulla posizione di un noto esponente politico locale.