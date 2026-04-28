Commemorazione a Lecco AVS attacca | Città oltraggiata Boscagli da che parte sta?
A Lecco si è svolta una commemorazione che ha suscitato polemiche. Un gruppo di persone ha organizzato un evento che richiamava simboli e modalità del fascismo, suscitando reazioni di dissenso. La città, che ha ricevuto una medaglia d'argento per la Resistenza, è stata nuovamente al centro di critiche per questa iniziativa. Un rappresentante dell’Associazione Vittime della Shoah ha commentato l’accaduto, chiedendo chiarimenti sulla posizione di un noto esponente politico locale.
La nostra città, medaglia d'argento per la Resistenza, ancora una volta è stata oltraggiata. Un manipolo di nostalgici, in un ridicolo evento che si richiama – con cerimoniali, contenuti ed espressioni – al fascismo, ha infangato Lecco anche quest'anno.La domanda a BoscagliCosa ne pensa il.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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