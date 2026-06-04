Durante le giornate di sciopero, Trenitalia garantisce servizi minimi di trasporto, stabiliti dalla Commissione di Garanzia in conformità alla legge 1461990. Questi servizi sono considerati sufficienti per assicurare le esigenze fondamentali di mobilità. La rete ferroviaria continua a funzionare con orari ridotti rispetto ai normali, e le corse sono soggette a modifiche o cancellazioni secondo quanto stabilito per garantire l’effettuazione dei servizi minimi.

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, riportati di seguito, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge 1461990. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. Guarda qui la lista Trenitalia dei treni garantiti a lunga percorrenza. Quinio invece quelli di Italo. Qui quelli Trenord nella fasce garantite 6-9 e 18-21. Qui quelli validi in Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

© Ilsole24ore.com - Servizi minimi garantiti in caso di sciopero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scioperi dei treni nel weekend e lunedì: disagi possibili in tutta la Lombardia

Notizie e thread social correlati

Sciopero delle farmacie private: garantiti i servizi minimiLunedì 13 aprile si svolgerà uno sciopero nazionale dei lavoratori delle farmacie private, che durerà per tutta la giornata.

Leggi anche: Servizi minimi garantiti in occasione dello sciopero del 18 maggio

Temi più discussi: Sciopero dei treni a Milano, venerdì nero per i pendolari: orari e treni garantiti; Sciopero treni, mezzi e aerei oggi 29 maggio: le fasce garantite, disagi anche a scuola e sanità; Sciopero del personale del Gruppo FS; I treni garantiti per lo sciopero del 28 e 29 maggio 2026: da Trenitalia a Italo, l’elenco ufficiale.

#prezziminimigarantiti - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Sciopero delle farmacie, il 13 aprile stop di 24 ore in tutta Italia: servizi garantiti e orariLe farmacie private saranno coinvolte lunedì 13 aprile in uno sciopero nazionale di 24 ore che si preannuncia molto partecipato su tutto il territorio italiano. La mobilitazione, indetta dai sindacati ... tgcom24.mediaset.it

Rifiuti, sciopero del personale Ama venerdì 17 ottobre: garantiti i servizi minimi essenzialiLe organizzazioni sindacali nazionali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Fiadel del comparto pubblico e privato di igiene ambientale hanno indetto uno sciopero per l'intera giornata di venerdì 17 ... roma.corriere.it