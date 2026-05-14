Servizi minimi garantiti in occasione dello sciopero del 18 maggio

Il 18 maggio 2026 si terrà uno sciopero che interesserà l’intera giornata. Durante questa giornata saranno assicurati alcuni servizi minimi essenziali, tra cui le registrazioni di nascita e di morte presso gli uffici di stato civile. Inoltre, la polizia locale garantirà le attività richieste dall’autorità giudiziaria e gli interventi necessari in caso di trattamento sanitario obbligatorio. Restano invece sospese le altre attività non considerate di prima necessità.

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È stato proclamato uno sciopero per l’intera giornata di lunedì 18 maggio 2026. Nell’occasione verranno garantiti i servizi minimi essenziali come segue:Stato Civile: registrazioni di nascita e di morte;Polizia Locale: attività richieste dell’autorità giudiziaria e interventi in caso di TSO.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sciopero delle farmacie private: garantiti i servizi minimiIn vista dello sciopero nazionale dei lavoratori dipendenti delle farmacie private, proclamato per l’intera giornata di lunedì 13 aprile, arrivano... Sciopero 18 maggio, stop a bus e corriere: ecco i servizi garantiti TperBologna, 12 maggio 2026 – Sarà un lunedì nero per chi si sposta con i mezzi pubblici, visto che per l’intera giornata di lunedì 18 maggio... Temi più discussi: Sciopero 17-18 maggio 2026; Fs, sciopero del personale il 17 e 18 maggio; Sciopero Istituti tecnici il 7 maggio: come aderire; Sciopero generale di 24 ore, a rischio anche treni, bus e vaporetti. michelino riformato (@michelinorifor1) / Posts / X x.com Sciopero delle farmacie, il 13 aprile stop di 24 ore in tutta Italia: servizi garantiti e orariLe farmacie private saranno coinvolte lunedì 13 aprile in uno sciopero nazionale di 24 ore che si preannuncia molto partecipato su tutto il territorio italiano. La mobilitazione, indetta dai sindacati ... tgcom24.mediaset.it Sciopero generale Cgil, cortei e servizi garantiti in Liguria, come funzionaVenerdì 12 dicembre si terrà lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro una legge di bilancio ingiusta, fa sapere Cgil in una nota, ma in Liguria si carica di una motivazione ulteriore, ... genova.repubblica.it