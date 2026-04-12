Sciopero delle farmacie private | garantiti i servizi minimi
Lunedì 13 aprile si svolgerà uno sciopero nazionale dei lavoratori delle farmacie private, che durerà per tutta la giornata. Sono state comunicate alcune disposizioni relative ai servizi offerti durante questa giornata, per assicurare che vengano garantiti i servizi minimi necessari. La protesta coinvolgerà le farmacie private di tutto il paese, con eventuali variazioni nelle aperture e nelle attività.
In vista dello sciopero nazionale dei lavoratori dipendenti delle farmacie private, proclamato per l’intera giornata di lunedì 13 aprile, arrivano precisazioni importanti in merito all’erogazione dei servizi sul territorio. A chiarire il quadro è una comunicazione del presidente di Federfarma.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sciopero delle farmacie il 13 aprile in Italia, stop di 24 ore: orari e servizi garantitiProtesta dei lavoratori delle farmacie con uno sciopero indetto per l'intera giornata di lunedì 13 aprile 2026.
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