Servizi Demografici sabato secondo open day per il rilascio della carta d’identità elettronica

Notizia in breve

Sabato si terrà un secondo open day presso i servizi demografici per il rilascio della carta d’identità elettronica. La misura è stata adottata in vista della scadenza del 3 agosto 2026, data oltre la quale le carte d’identità di carta non saranno più valide anche se non ancora scadute. Gli uffici saranno aperti in modo straordinario per facilitare il rilascio del documento.