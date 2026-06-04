Servizi Demografici sabato secondo open day per il rilascio della carta d’identità elettronica

Da cataniatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato si terrà un secondo open day presso i servizi demografici per il rilascio della carta d’identità elettronica. La misura è stata adottata in vista della scadenza del 3 agosto 2026, data oltre la quale le carte d’identità di carta non saranno più valide anche se non ancora scadute. Gli uffici saranno aperti in modo straordinario per facilitare il rilascio del documento.

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In vista della scadenza del 3 agosto 2026, data a partire dalla quale la carta d’identità cartacea non sarà più valida anche se non ancora scaduta, l’Amministrazione comunale di Catania ha disposto una nuova apertura straordinaria degli uffici addetti al rilascio della carta d’identità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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