Il Comune ha annunciato due giornate di Open Day dedicate al rilascio della Carta d’Identità Elettronica, che si terranno il 25 aprile e il 9 maggio. Questi eventi permetteranno ai cittadini di ottenere o aggiornare il documento, in vista dello stop definitivo ai documenti cartacei previsto dal 3 agosto 2026. La misura mira alla transizione verso le nuove tecnologie per i documenti di identità.

Benevento: Open Day per la Carta d’Identità Elettronica, stop definitiva ai documenti cartacei dal 3 agosto 2026. Benevento, 15 aprile 2026– Le Carte d’Identità cartacee, com’è noto, perderanno definitivamente validità a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento stesso, diventando in questo modo inutilizzabili. Pertanto il Comune di Benevento ha deciso di incrementare gli Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) in modo da permettere di ottenere il documento di riconoscimento elettronico anche ai tanti cittadini che per questioni lavorative non possono recarsi presso gli sportelli nei giorni feriali.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) il 25 aprile e il 9 maggio

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