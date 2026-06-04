Serrone Premio ambiente e giornalismo Giancarlo Flavi

Nel giorno dell’inaugurazione di un nuovo piazzale e di un viale sotto la Rocca dei Colonna è stato ricordato il giornalista Giancarlo Flavi, a cui sono stati dedicati. La cerimonia ha celebrato anche il Premio Rocca d’Oro, assegnato per trent’anni e attribuito al giornalista. La cittadina di Serrone, situata sulle pendici del Monte Scalambra a oltre 700 metri di quota, ha partecipato all’evento.

Nel giorno dell’inaugurazione dello stupendo piazzale e del viale sotto la Rocca dei Colonna dedicati proprio al giornalista Giancarlo Flavi che con il suo Premio Rocca d’Oro per trent’anni ha dato lustro alla cittadina del Serrone, arroccata sulle pendici del Monte Scalambra ad oltre 700 metri. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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