Serrone Domenica 14 Giugno Premio Giancarlo Flavi Ambiente e Giornalismo 2026
Domenica 14 giugno si terrà a Serrone la cerimonia di consegna del Premio “Giancarlo Flavi Ambiente e Giornalismo 2026”. La giornata coincide con l’inaugurazione di un nuovo piazzale e di un viale situati sotto la Rocca dei Colonna, dedicati al giornalista. La manifestazione prevede interventi ufficiali e momenti commemorativi, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e della stampa locale. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.
Cronache Cittadine SERRONE – Nel giorno dell’inaugurazione dello stupendo piazzale e del viale sotto la Rocca dei Colonna dedicati proprio al giornalista L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Notizie e thread social correlati
Premio disabilità 2026: nuove sezioni per giornalismoÈ stato aperto il bando per la quarta edizione del Premio Paolo Osiride Ferrero, dedicato al giornalismo incentrato sulla disabilità.
Marefestival 2026: Giancarlo Giannini ospite d’onore per i 15 anni del Premio Troisi a SalinaDal 12 al 14 giugno 2026 si terrà la XV edizione del Marefestival – Premio Troisi, evento dedicato al cinema che si svolge sull’isola di Salina nelle...