serrone domenica 14 giugno premio giancarlo flavi ambiente e giornalismo 2026

Notizia in breve

Domenica 14 giugno si terrà a Serrone la cerimonia di consegna del Premio “Giancarlo Flavi Ambiente e Giornalismo 2026”. La giornata coincide con l’inaugurazione di un nuovo piazzale e di un viale situati sotto la Rocca dei Colonna, dedicati al giornalista. La manifestazione prevede interventi ufficiali e momenti commemorativi, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e della stampa locale. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.