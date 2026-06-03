Serrone Domenica 14 Giugno Premio Giancarlo Flavi Ambiente e Giornalismo 2026

Da cronachecittadine.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 14 giugno si terrà a Serrone la cerimonia di consegna del Premio “Giancarlo Flavi Ambiente e Giornalismo 2026”. La giornata coincide con l’inaugurazione di un nuovo piazzale e di un viale situati sotto la Rocca dei Colonna, dedicati al giornalista. La manifestazione prevede interventi ufficiali e momenti commemorativi, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e della stampa locale. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

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