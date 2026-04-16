Gesenu al Festival del giornalismo per raccontare l' ambiente alle nuove generazioni

Durante il Festival internazionale del giornalismo, tenutosi presso l'oratorio di Santa Cecilia a Perugia, si è svolto un incontro intitolato “Comunicare l’ambiente: quale racconto per le nuove generazioni?”. L'evento è stato promosso da Gesenu in collaborazione con Radio Glox e ha visto la partecipazione di giornalisti e operatori del settore impegnati a discutere di come si possa comunicare efficacemente il tema ambientale alle giovani generazioni.

In occasione del Festival internazionale del giornalismo presso l'oratorio di Santa Cecilia a Perugia, si è svolto l’incontro “Comunicare l’ambiente: quale racconto per le nuove generazioni?”, promosso da Gesenu in collaborazione con Radio Glox. Un appuntamento che ha portato al centro del.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Raccontare alle nuove generazioni i totalarismi attraverso escape room e laboratori: il progetto che coinvolge BertinoroIl Comune di Bertinoro ha preso parte questa settimana a Labin, in Croazia, al primo kick-off meeting del progetto “Memory Escape”, cofinanziato... Il Festival dell’Economia di Trento apre le porte alle idee delle nuove generazioniIl Festival dell’Economia di Trento apre ufficialmente le porte alle nuove generazioni, lanciando la call for ideas “Le Voci del Domani” che invita... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Gesenu presenta: Comunicare l'Ambiente, un nuovo racconto per le nuove generazioni. Gesenu al Festival Internazionale del Giornalismo 2026: un panel di approfondimento su come raccontare l’ambiente alle nuove generazioniSi è svolto questa ma?na all’interno dell’Oratorio di Santa Cecilia un confronto su linguaggi, ecoansia e nuove forme di comunicazione per coinvolgere i giovani e promuovere una cultura ambientale più ... agenziastampaitalia.it Gesenu presenta: Comunicare l'Ambiente, un nuovo racconto per le nuove generazioni.Giovedì 16 aprile 2026 ore 10:00 presso Oratorio di Santa Cecilia, Perugia ALL'INTERNO DEL OFF PROGRAMME DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL GIORNALISMO ... umbrianotizieweb.it