Serrone cena con delitto con Roberta Bruzzone

Notizia in breve

Il 13 giugno alle 20, presso il ristorante Belsito a Serrone, si terrà una cena con delitto con la partecipazione della criminologa Roberta Bruzzone. L’evento prevede una serata a tema, con una narrazione interattiva di un caso di omicidio. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è previsto per le ore 20. Non sono stati comunicati dettagli sul caso o sui costi di partecipazione.