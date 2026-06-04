Serrone cena con delitto con Roberta Bruzzone
Il 13 giugno alle 20, presso il ristorante Belsito a Serrone, si terrà una cena con delitto con la partecipazione della criminologa Roberta Bruzzone. L’evento prevede una serata a tema, con una narrazione interattiva di un caso di omicidio. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è previsto per le ore 20. Non sono stati comunicati dettagli sul caso o sui costi di partecipazione.
La nota criminologa dott.ssa Roberta Bruzzone sarà la protagonista della “Cena con delitto” organizzata a Serrone presso il ristorante Belsito il 13 giugno alle ore 20.L'evento è organizzato per sostenere l'associazione "La Caramella Buona" guidata dal dott. Roberto Mirabile, associazione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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