A Montecatini, il 5 maggio 2026, si tiene lo spettacolo intitolato ‘Amami da Morire – Anatomia di una relazione tossica’, con protagonista Roberta Bruzzone. La sessione si svolge in una località della Toscana e riguarda un evento teatrale che affronta tematiche legate alle dinamiche delle relazioni complicate. La rappresentazione si svolge in un teatro locale aperto al pubblico e si inserisce all’interno di un programma culturale della città.

Montecatini, 5 maggio 2026 – A Montecatini arriva Roberta Bruzzone che porta in scena ‘ Amami da Morire – Anatomia di una relazione tossica’. L’appuntamento è sabato 9 maggio, alle ore 21 al Teatro Verdi di Montecatini, dove la nota criminologa porta sul palco un’indagine profonda e disturbante sulle dinamiche delle relazioni disfunzionali. “Questa è la storia di un amore che è morto. Ma non è morto per caso. È stato ucciso. E noi siamo qui per capire come”, spiega Bruzzone. Quando l’amore smette di essere rifugio e si trasforma in una trappola? Quando un legame si trasfigura in una prigione fatta di paura, dipendenza e perdita di sé? “Amami...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montecatini, Roberta Bruzzone in scena con Amami da Morire

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