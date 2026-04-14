Scuola per genitori con Roberta Bruzzone a favore di Giocamico

Giovedì si terrà un incontro dedicato ai genitori, con la presenza della psicologa Roberta Bruzzone, organizzato a favore di Giocamico. L’evento affronterà temi legati alla coesione sociale e alla difficoltà di reintegro, sottolineando come episodi di violenza coinvolgano spesso giovani e siano ormai frequenti nelle cronache quotidiane. L’obiettivo è favorire il confronto su questi problemi, evidenziando la necessità di un dialogo tra adulti e ragazzi.