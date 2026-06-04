Serra ventilatori e fertilizzanti in casa per coltivare la marijuana | denunciato

Un uomo di 37 anni è stato denunciato dai carabinieri di Città della Pieve dopo aver trovato in casa un impianto di ventilatori, fertilizzanti e altri materiali utilizzati per coltivare marijuana. Durante una perquisizione, i militari hanno scoperto una piantagione domestica. Sul posto sono stati sequestrati gli attrezzi e le sostanze trovate.

Sera, ventilatori e fertilizzanti in casa per coltivare la marijuana. Un 37enne è stato denunciato dai carabinieri di Città della Pieve per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.Come ricostruito dai militari gli operanti, nel procedere all'identificazione dell'uomo, hanno rinvenuto una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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