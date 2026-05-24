Serra di marijuana in casa arrestato 32enne

Durante un controllo nel territorio tra Pozzuoli e Quarto, i carabinieri hanno scoperto una serra di marijuana in una casa. Un uomo di 32 anni è stato arrestato, mentre altre otto persone sono state denunciate. Sono state anche segnalate al prefetto quattro persone per uso di droghe e sono state applicate sanzioni per violazioni del codice della strada. L’operazione ha coinvolto diverse forze dell’ordine nella zona.

Un'operazione straordinaria di controllo del territorio condotta dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli ha portato, tra i comuni di Pozzuoli e Quarto, a due arresti, otto denunce, quattro segnalazioni al prefetto per consumo di sostanze stupefacenti e sanzioni al codice della strada per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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