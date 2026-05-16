Serra nel garage per coltivare la marijuana giovane finisce nei guai

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un intervento nel territorio di Marcianise scoprendo una struttura allestita all’interno di un garage, destinata alla coltivazione e al confezionamento di marijuana. Un giovane è stato coinvolto nell’operazione, che ha portato al sequestro di diverse piante e materiali utilizzati per la coltivazione. L’attività si inserisce in un’indagine più ampia volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

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Importante operazione della Polizia di Stato nel territorio di Marcianise, dove nella giornata di ieri è stata scoperta una vera e propria struttura domestica destinata alla coltivazione e al confezionamento di marijuana.L’intervento è scattato a seguito di attività info-investigative che avevano. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Serra di marijuana: la fidanzata racconta tutto ai carabinieri, compagno nei guaiUn italiano di 40 anni denunciato per detenzione ai fini di spaccio dopo il sequestro di marijuana in casa. Serra nel garage per coltivare la marijuana, giovane finisce nei guaiOperazione della Polizia di Stato: nel garage un impianto attrezzato per la produzione e il confezionamento dello stupefacente ... casertanews.it Trasforma il garage in una serra di marijuanaAveva trasformato il suo garage in una serra di marijuana, sostanza che poi rivendeva ai giovani della zona di Montelibretti, in provincia di Roma. Così un 24enne aveva messo in piedi il suo personale ... romatoday.it