Serie D Reintegro sfumato Boccardi se ne va Ipotesi Sangiovannese con Magrini
Il reintegro di un calciatore in Serie D è stato respinto, portando alla partenza di Boccardi dalla squadra. Nel frattempo, si ipotizza un coinvolgimento della Sangiovannese con l’allenatore Magrini. La stagione 202526 si è conclusa il 27 maggio, e la squadra è in pausa, in attesa dell’inizio ufficiale della nuova annata previsto intorno al 20 luglio.
Dopo la chiusura della stagione 202526, sancita dal ‘rompete le righe’ del 27 maggio, i bianconeri si stanno godendo le vacanze, in attesa che arrivi lo start della nuova annata, intorno al 20 luglio. L’idea è di avere, per tale data, l’organico fatto almeno al 90 per cento, in modo da arrivare ai primi impegni ufficiali, a fine agosto, con i meccanismi già oliati. Senza comunque, dover compiere scelte affrettate: mister Voria potrà ripartire con un gruppo già in larga parte formato. Serviranno comunque due-tre elementi di esperienza, "dalla cintura in su" come ha detto il ds Guerri. Tra questi non dovrebbe esserci, Filippo Boccardi (foto), nonostante la dichiarata, a più riprese, volontà dell’attaccante, di vestire ancora bianconero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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