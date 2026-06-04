serie d reintegro sfumato boccardi se ne va ipotesi sangiovannese con magrini

Notizia in breve

Il reintegro di un calciatore in Serie D è stato respinto, portando alla partenza di Boccardi dalla squadra. Nel frattempo, si ipotizza un coinvolgimento della Sangiovannese con l’allenatore Magrini. La stagione 202526 si è conclusa il 27 maggio, e la squadra è in pausa, in attesa dell’inizio ufficiale della nuova annata previsto intorno al 20 luglio.