Oggi potrebbe essere il giorno della retrocessione per il Tuttocuoio, che affronta in casa la Correggese. Se i neroverdi non ottengono i tre punti e la Trevigliese, terzultima in classifica, vince contro il Sangiuliano City, la differenza di punti diventa insormontabile e la squadra retrocede ufficialmente in Eccellenza. Nel frattempo, il tecnico Firicano lascia la squadra.

Potrebbe essere il giorno della retrocessione aritmetica per il Tuttocuoio. Se i neroverdi non battono in casa la Correggese e la Trevigliese, terzultima in classifica, vince il suo scontro casalingo con il Sangiuliano City, il distacco diventa incolmabile e la discesa in Eccellenza ufficiale. Come noto, infatti, le ultime due squadre del girone retrocedono direttamente e il Tuttocuoio, ora ultimo con soli 7 punti, non avrebbe più possibilità di evitare gli ultimi due posti perché la Trevigliese, vincendo salirebbe a quota 24, dunque aumenterebbe il suo vantaggio a 16-17 punti (a seconda se i pontaegolesi pareggeranno o perderanno), gap incolmabile considerando che dopo il turno odierno resteranno da giocare solo 5 partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie D. Tuttocuoio, ultimo appello. E Firicano se ne va

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