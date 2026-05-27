La ASD Sangiovannese 1927 ha annunciato Lamberto Magrini come nuovo allenatore per la prossima stagione. La società ha comunicato la decisione dopo aver concluso il processo di selezione. Magrini prende il posto di allenatori precedenti e guiderà la squadra nel campionato 2026-2027. La società non ha ancora fornito dettagli sul contratto o sui piani futuri. La società ha ringraziato i tifosi per il supporto.

Arezzo, 27 maggio 2026 – La ASD Sangiovannese 1927 ha scelto la guida tecnica per la prossima stagione. Sarà infatti Lamberto Magrini il nuovo allenatore della prima squadra azzurra. Tecnico perugino di grande esperienza, Magrini entra ufficialmente nella storia del club come 84esimo allenatore della Sangiovannese. La società ha comunicato l’arrivo del nuovo mister attraverso una nota ufficiale, aprendo così un nuovo capitolo del progetto sportivo valdarnese. La presentazione ufficiale è in programma domani alle ore 17.30 nella sala stampa dello stadio Virgilio Fedini. Insieme al nuovo allenatore saranno presenti il direttore generale Morandini e il direttore sportivo Bicchierai, che illustreranno obiettivi e linee guida della nuova stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Sangiovannese riparte da Lamberto Magrini

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