La società ha annunciato la risoluzione del contratto del direttore sportivo. Ora, il club si concentra sul rafforzamento dell’attacco, con interesse per i giocatori Sinani e Fabbro. La squadra cambierà significativamente rispetto alla stagione precedente, soprattutto nel reparto offensivo.

CARPI Il Carpi che verrà sarà profondamente diverso, almeno in attacco, da quello che ha appena finito la stagione. L’unico anello di congiunzione offensivo sarà ancora una volta ’Papi’ Sall, pronto a incominciare la sua quinta annata di fila in biancorosso. Tutto il resto cambierà, a cominciare dai mancati rinnovi dei contratti in scadenza di Giani e Stanzani e dagli addii per fine prestito di Giani e Gaddini. Per questo la priorità biancorossa sarà quella di trovare un paio di pedine affidabili, che possano avvicinarsi a quel bottino di 14 reti in un campionato e mezzo portato da Matteo Cortesi, trascinatore delle due salvezze. Anche se il Carpi non ha ancora un direttore sportivo, radiomercato ha già cominciato ad accostare dei nomi alla maglia biancorossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C, ufficiale la risoluzione del contratto del ds Bernardi. Il Carpi ora pensa all’attacco: piacciono Sinani e Fabbro

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