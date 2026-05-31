Manca ancora un tassello | il direttore sportivo Marco Bernardi che fino a mercoledì non si libererà dal Carpi Ora è ufficiale | Vacondio e Tosi sono granata

Da ilrestodelcarlino.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il direttore sportivo Marco Bernardi rimarrà al Carpi fino a mercoledì. La Reggiana ha annunciato l’ingresso di Vacondio e Tosi come nuovi dirigenti. Sono stati sollevati dall’incarico il direttore sportivo e il direttore generale, i cui contratti scadevano il 30 giugno. La società ha avviato una riorganizzazione completa della struttura dirigenziale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Reggiana ha ufficialmente cambiato i quadri dirigenziali. Silurati il ds Fracchiolla e il dt Scognamiglio, i cui contratti scadevano comunque il 30 giugno, il club ha optato per una profonda riorganizzazione. Spazio quindi a Ivano Vacondio in veste di direttore generale, mentre come responsabile dell’area tecnica è stato notificato il ritorno di Doriano Tosi che rientra a distanza di quattro anni dalla separazione che poi portò all’ingresso di Roberto Goretti. Vacondio - nato nella nostra città il 4 giugno del 1951, presidente e amministratore dei Molini Industriali di Modena e già presidente di Federalimentari - porta in dote un’esperienza quarantennale in ambito manageriale e amministrativo, nonché la grande passione per il calcio, con esperienze da allenatore di Bagnolese e Folgore Rubiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

manca ancora un tassello il direttore sportivo marco bernardi che fino a mercoled236 non si liberer224 dal carpi ora 232 ufficiale vacondio e tosi sono granata
© Ilrestodelcarlino.it - Manca ancora un tassello: il direttore sportivo Marco Bernardi, che fino a mercoledì non si libererà dal Carpi. Ora è ufficiale: Vacondio e Tosi sono granata
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fumata bianca: Vacondio e Tosi in granata. La Regia punta alla B, ma è presto per il budget

Leggi anche: Serie C. Il Carpi ha scelto: è Zerminiani il nuovo direttore sportivo

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web