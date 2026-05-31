Il direttore sportivo Marco Bernardi rimarrà al Carpi fino a mercoledì. La Reggiana ha annunciato l’ingresso di Vacondio e Tosi come nuovi dirigenti. Sono stati sollevati dall’incarico il direttore sportivo e il direttore generale, i cui contratti scadevano il 30 giugno. La società ha avviato una riorganizzazione completa della struttura dirigenziale.

La Reggiana ha ufficialmente cambiato i quadri dirigenziali. Silurati il ds Fracchiolla e il dt Scognamiglio, i cui contratti scadevano comunque il 30 giugno, il club ha optato per una profonda riorganizzazione. Spazio quindi a Ivano Vacondio in veste di direttore generale, mentre come responsabile dell’area tecnica è stato notificato il ritorno di Doriano Tosi che rientra a distanza di quattro anni dalla separazione che poi portò all’ingresso di Roberto Goretti. Vacondio - nato nella nostra città il 4 giugno del 1951, presidente e amministratore dei Molini Industriali di Modena e già presidente di Federalimentari - porta in dote un’esperienza quarantennale in ambito manageriale e amministrativo, nonché la grande passione per il calcio, con esperienze da allenatore di Bagnolese e Folgore Rubiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manca ancora un tassello: il direttore sportivo Marco Bernardi, che fino a mercoledì non si libererà dal Carpi. Ora è ufficiale: Vacondio e Tosi sono granata

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